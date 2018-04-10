В «Моих документах» Останкина продолжается проект «Бессмертный полк»

В центре госуслуг Останкинского района продолжается проект «Бессмертный полк». Он проходит круглогодично, но в преддверии Дня Победы приток посетителей по данному вопросу заметно возрастает. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Мои документы».

Все желающие могут принести в центр фотографии, а также письма и записанные воспоминания своих близких о годах Великой Отечественной войны. Фотографии и письма будут отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва », а оригиналы сразу вернут владельцам.

А к ставшему уже традиционным шествию «Бессмертного полка» 9 мая в центре госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны.

Напомним, центр госуслуг Останкина расположен по адресу 17-й проезд Марьиной рощи, 4, корп.1. Он работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. (иб)