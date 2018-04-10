Актер «Клиники» Зак Брафф дозвонился до незнакомца из Московского метро

Актер «Клиники» Зак Брафф во время своей видеоконференции в Instagram звонил случайным фанатам во время стрима. Он дозвонился парню из Москвы . Видео разговора опубликовано в YouTube.

Ко мне тут просятся 223 человека. Может, пригласить

кого-нибудь

из них?

— Зак Брафф.

Сказано-сделано. Актер случайно выбрал одного из своих подписчиков и попытался соединиться с ним по видеосвязи. Каково же было удивление актера, когда на том конце ему ответил парень, который ехал в поезде метро и, судя по всему, ничего не услышал из сказанного ему Браффом. Абонент только показывал на свои уши: мол, ничего не слышу. Правда, хорошо было слышно, что в поезде объявили следующую станцию: это оказалась «Шаболовская» Московского метрополитена.

Актер поначалу не сообразил, на каком языке было объявление и что оно значило, но ему тут же подсказали фанаты: это Москва, а парень, которому он дозвонился, ехал в московской подземке и потому ничего не слышал — шумно.