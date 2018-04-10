Актер «Клиники» Зак Брафф дозвонился до незнакомца из Московского метро 

Актер «Клиники» Зак Брафф во время своей видеоконференции в Instagram звонил случайным фанатам во время стрима. Он дозвонился парню из Москвы. Видео разговора опубликовано в YouTube.
Ко мне тут просятся 223 человека. Может, пригласить
кого-нибудь
из них?
— Зак Брафф.
Сказано-сделано. Актер случайно выбрал одного из своих подписчиков и попытался соединиться с ним по видеосвязи. Каково же было удивление актера, когда на том конце ему ответил парень, который ехал в поезде метро и, судя по всему, ничего не услышал из сказанного ему Браффом. Абонент только показывал на свои уши: мол, ничего не слышу. Правда, хорошо было слышно, что в поезде объявили следующую станцию: это оказалась «Шаболовская» Московского метрополитена.
Актер поначалу не сообразил, на каком языке было объявление и что оно значило, но ему тут же подсказали фанаты: это Москва, а парень, которому он дозвонился, ехал в московской подземке и потому ничего не слышал — шумно.
Звезда американского сериала «Клиника» Зак Брафф отыскал себя в русскоязычной рекламе. Актер с удивлением узнал, что уже 18 лет помогает жителям Саратова восстанавливать мужскую силу.