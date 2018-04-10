Ещё
Актер «Клиники» Зак Брафф дозвонился до незнакомца из Московского метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Актер «Клиники» Зак Брафф дозвонился до незнакомца из Московского метро 

360tv.ru 44 минуты назад
Актер «Клиники» Зак Брафф во время своей видеоконференции в Instagram звонил случайным фанатам во время стрима. Он дозвонился парню из Москвы. Видео разговора опубликовано в YouTube.
Ко мне тут просятся 223 человека. Может, пригласить
кого-нибудь
из них?
— Зак Брафф.
Сказано-сделано. Актер случайно выбрал одного из своих подписчиков и попытался соединиться с ним по видеосвязи. Каково же было удивление актера, когда на том конце ему ответил парень, который ехал в поезде метро и, судя по всему, ничего не услышал из сказанного ему Браффом. Абонент только показывал на свои уши: мол, ничего не слышу. Правда, хорошо было слышно, что в поезде объявили следующую станцию: это оказалась «Шаболовская» Московского метрополитена.
Актер поначалу не сообразил, на каком языке было объявление и что оно значило, но ему тут же подсказали фанаты: это Москва, а парень, которому он дозвонился, ехал в московской подземке и потому ничего не слышал — шумно.
Звезда американского сериала «Клиника» Зак Брафф отыскал себя в русскоязычной рекламе. Актер с удивлением узнал, что уже 18 лет помогает жителям Саратова восстанавливать мужскую силу.
360tv.ru: последние новости
В России решили ввести ГОСТ на маникюр Сколотившие банду для воровства посылок сотрудники «Почты России» задержаны полицией Крокодила‐убийцу поймали в Индии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля132
Набиуллина прокомментировала падение рубля317
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста60
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков415
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД124
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение