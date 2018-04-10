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Володин представил проект модернизации научной библиотеки в Саратове
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Володин представил проект модернизации научной библиотеки в Саратове 

Новости Саратова 48 минут назад
Фото: Новости Саратова
Старейшую библиотеку России модернизируют на средства благотворителей.
Инициатором ремонта Саратовской областной универсальной научной библиотеки стал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.
На спонсорские средства для книгохранилища будет приобретена современная техника. В том числе — сканеры, с помощью которых «оцифруют» особо уникальные издания, чтобы сохранить их на века. Созданный таким образом электронный архив будет доступен в режиме онлайн из разных точек мира.
В научном зале библиотеки появится сенсорный стол, который позволит совершить виртуальный тур по учреждению и найти нужную книгу по каталогу. Получит библиотека и новую мебель, и другие необходимые устройства.
Интересно, что Володин, будучи студентом, не раз бывал в научной библиотеке. Здесь даже сохранился его читательский билет.
Модернизация библиотеки придаст новый импульс в развитии научно-просветительской деятельности не только региона, но и России, — считает директор учреждения Людмила Канушина.
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