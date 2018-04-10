Володин представил проект модернизации научной библиотеки в Саратове

Старейшую библиотеку России модернизируют на средства благотворителей.

Вячеслав Володин. Инициатором ремонта Саратовской областной универсальной научной библиотеки стал спикер ГД РФ

На спонсорские средства для книгохранилища будет приобретена современная техника. В том числе — сканеры, с помощью которых «оцифруют» особо уникальные издания, чтобы сохранить их на века. Созданный таким образом электронный архив будет доступен в режиме онлайн из разных точек мира.

В научном зале библиотеки появится сенсорный стол, который позволит совершить виртуальный тур по учреждению и найти нужную книгу по каталогу. Получит библиотека и новую мебель, и другие необходимые устройства.

Интересно, что Володин, будучи студентом, не раз бывал в научной библиотеке. Здесь даже сохранился его читательский билет.

Модернизация библиотеки придаст новый импульс в развитии научно-просветительской деятельности не только региона, но и России, — считает директор учреждения Людмила Канушина.