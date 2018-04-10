Неповторимая Малинина: под Костромой открыли обновленный памятник самой выдающейся костромичке 20 века

7 апреля, в Благовещение, в селе Саметь на территории Никольского храма состоялось освящение обновлённого надгробного памятника знаменитому председателю колхоза «12-й Октябрь» Прасковье Андреевне Малининой. Ее называют самой выдающейся костромичкой 20 века.

Её слепила эпоха, и она сама творила эпоху. Родилась в самой что ни на есть бедняцкой семье, с детства в няньках, окончила всего три класса сельской школы, работала дояркой, бригадиром, заведующей молочной фермой, а с 1951 года — председателем колхоза, ставшим одним из самых известных в огромной стране СССР. Поразительное хозяйственное чутьё, интерес к новому, перспективному, материнская любовь и забота о своём народе. Составляющим феномена «Прасковья Малинина» является и её отношение к православной вере, к церкви. Будучи коммунисткой , она всегда проявляла заботу о местном храме, колхоз помогал его ремонтировать, пишет «Народная газета».

Эта ответственность её души не случайна. С храмом связана вся её жизнь. Она была венчана, крещены её дети и внуки. Сама в конце 20-х прислуживала в сельском храме и жила с мужем в соседней сторожке. Как заметил протоиерей Дмитрий Сазонов , Малинина была воспитанницей настоятеля Никольской церкви священника Сергия Введенского, репрессированного в 40-х годах и погибшего в лагерях. И именно Прасковья Андреевна, ещё не будучи председателем колхоза, сумела в 1946 году отстоять Никольский храм от окончательного закрытия и разорения. Сама поехала в Москву и попала на приём к одному из заместителей Сталина. И летом сорок шестого вышло постановление об открытии храма в Самети, вскоре сюда назначили настоятелем отца Серафима, который провёл в лагерях более десяти лет. Похоронить себя Прасковья Андреевна, дважды Герой Соцтруда, удостоенная шести орденов Ленина и двух орденов Красного Знамени, депутат Верховного Совета РСФСР шести созывов и делегат четырёх съездов КПСС , завещала на родном церковном погосте.

Как гласит устная история, сначала было принято решения предать её прах земле рядом с прижизненным памятником-бюстом Малининой, установленным рядом с правлением и Домом культуры. Но, похоже, помешало провидение. Выкопанная могила была доверху полна воды. Тогда и вспомнили о просьбе дорогого председателя похоронить её на церковном кладбище.

Инициатором реконструкции памятника при поддержке односельчан является нынешний настоятель Никольского храма протоиерей Дмитрий Сазонов. Деньги на реставрацию выделены одной строительной компанией, руководитель которой взял на себя заботу о храме, его состоянии. Теперь в надгробие внесены соответствующие элементы православия. Рядом с отреставрированной стелой с бронзовым барельефом теперь установлен большой металлический крест.

На открытие собралось много людей — местных и из Костромы . По обеим сторонам от памятника стояли в почётном карауле школьники в военизированной форме. Была отслужена лития. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, освятивший памятник, отметил, что делать правду и служить Богу можно в любое время. С краткой речью выступил губернатор Сергей Ситников , напомнивший о том, что Прасковья Малинина одинаково хорошо умела разговаривать и с генеральным секретарём партии, и с местным трактористом, который иной раз выпил лишнего и не вышел утром на работу. Внучка Малининой Людмила Филиппова от сердца поблагодарила всех за память о её знаменитой бабушке.

Пожилые односельчане, которые помнят Прасковью Малинину, рассматривали с интересом приехавших из гостей из Костромы и без особой охоты отвечали на расспросы журналистов. Две восьмидесятипятилетние бабушки не скрывали, что жизнь в селе изменилась в худшую сторону. «Гляньте на наши дороги, на Дом культуры сгоревший, позаброшенный, на наши покосившиеся домишки… Вот Прасковья Андреевна этого бы не допустила».