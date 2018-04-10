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В библиотеке № 180 отметят День космонавтики
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В библиотеке № 180 отметят День космонавтики 

Коньково 46 минут назад
Фото: Коньково
12 апреля, День космонавтики, музей-библиотека Н. Ф. Федорова отметит программой «Два Гагарина». Об этом сообщается на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
Космонавт Юрий Гагарин и философ Николай Федоров, происходящий из рода князей Гагариных — близки по духу. Именно об этом расскажут 12 апреля в библиотеке. Н. Федоров тоже — пионер космоса, поскольку еще до Циолковского был убежден, что «наш простор служит переходом к простору небесного пространства». В программе праздника: дискуссия со школьниками о космических перспективах человечества, лекцию о человеке и космосе в отечественной философии и литературе, а также акцию медленного чтения космических текстов Федорова и Гагарина, а еще — презентация книги об архитектуре, вдохновленной космосом и, наконец, «открытый микрофон» на тему «Нужен ли нам Большой Космос?» Присоединяйтесь, вход как всегда свободный! Подробности — https://vk.com/muzejfedorova?z=photo-64556506_4562393.. Иллюстрация: картина Алексея Иорша из его цикла «Киты».
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