Бывший вице-губернатор Тамбовской области получил работу в Минстрое РФ 

Бывший вице-губернатор Тамбовской области Игорь Кулаков приступил к работе в Минстрое РФ.
Кулаков сообщил о назначении на своей странице в Facebook. В Минстрое он занимает пост замдиректора департамента ЖКХ. Кулаков будет курировать следующие сферы: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение и энергосбережение.
Кулаков оставил должность вице-губернатора 1 февраля 2018 года. В областной администрации он курировал сферу ЖКХ.
Напомним, на прошлой неделе Тамбовский губернатор Александр Никитин произвел четыре новых назначения в администрации региона.