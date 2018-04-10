Бывший вице-губернатор Тамбовской области получил работу в Минстрое РФ

Кулаков сообщил о назначении на своей странице в Facebook. В Минстрое он занимает пост замдиректора департамента ЖКХ. Кулаков будет курировать следующие сферы: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение и энергосбережение.

Кулаков оставил должность вице-губернатора 1 февраля 2018 года. В областной администрации он курировал сферу ЖКХ.