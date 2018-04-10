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Бывший вице-губернатор Тамбовской области получил работу в Минстрое РФ
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Бывший вице-губернатор Тамбовской области получил работу в Минстрое РФ 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший вице-губернатор Тамбовской области Игорь Кулаков приступил к работе в Минстрое РФ.
Кулаков сообщил о назначении на своей странице в Facebook. В Минстрое он занимает пост замдиректора департамента ЖКХ. Кулаков будет курировать следующие сферы: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение и энергосбережение.
Кулаков оставил должность вице-губернатора 1 февраля 2018 года. В областной администрации он курировал сферу ЖКХ.
Напомним, на прошлой неделе Тамбовский губернатор Александр Никитин произвел четыре новых назначения в администрации региона.
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