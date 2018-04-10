В КоАП вводят наказание за неисполнение частного постановления суда

Комитет по законодательству и госстроительству Госдумы 9 апреля одобрил проект поправок в статью 17.4 КоАП РФ , внесенный Архангельским областным собранием депутатов. Документ устраняет правовой пробел, вводя ответственность еще за одно нарушение в судебной сфере — неисполнение частных постановлений суда. Во время короткого обсуждения документа парламентарии успели эмоционально поспорить о «смехотворном размере» штрафа по указанной статье.

— Вопрос тут достаточно простой, — заверила коллег депутат-докладчик Ирина Белых , — это обычный правовой пробел…

По ее словам, сейчас статья 29 УПК РФ, подробно раскрывающая полномочия суда, предполагает, что суд вправе вынести частное определение или постановление, однако в КоАП слово «постановление» почему-то «потерялось».

— В этой статье прописана ответственность лишь за непринятие мер по частному определению суда или по представлению судьи, — уточнила Белых. — Законопроект предполагает внесение в статью всего лишь двух слов, но это крайне важно. Все-таки постановление суда должно обязательно здесь появиться…

Как следует из заключения комитета, устранение правового пробела позволит повысить «профилактическое воздействие» частных постановлений, выносимых судами.

— Есть у кого-то вопросы? — спросил депутатов глава комитета Павел Крашенинников

— Да, есть, конечно! — напористо откликнулся экс-судья Зариф Байгускаров . — И он касается обозначенных здесь санкций — от 500 до 1000 рублей… ну что это такое…

— Ну они же [инициаторы законопроекта — ред.] не меняли сами санкции, — возразила Белых. — Они только предложили дополнить…

— Ну как же…, — разочарованно протянул Байгускаров.

— Смехотворно! — внятно вторил ему кто-то из депутатов.

— А вы хотите поменять санкции? Давайте тогда новый закон, — резюмировала докладчик. — Вносите!

— Они же санкции не трогают здесь? — быстро пролистал текст документа Крашенинников.

— Нет-нет, не трогают, — ответила Белых.

— Да, не про это закон-то, — решил завершить дискуссию Крашенинников. — Все, спасибо!

К принятию в первом чтении законопроект был рекомендован единогласно.