«За гранью фантазии»: Пушков о политике Киева

«За гранью фантазии» находится не позиция Газпрома, как утверждает глава «Нафтогаза» . За гранью фантазии находится политика Киева с 2014 года, его стремление принудить Россию продавать Украине газ и навязать России свой транзит. В Киеве забыли: продавец может и отказаться от покупателя«, — написал сенатор.

»За гранью фантазии« находится не позиция Газпрома, как утверждает глава «Нафтогаза». За гранью фантазии находится политика Киева с 2014 года, его стремление принудить Россию продавать Украине газ и навязать России свой транзит. В Киеве забыли: продавец может и отказаться от покупателя.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 апреля 2018 г.

Ранее Коболев предупредил Европу о планах российского Газпрома поднять цену на газ сразу после запуска «Северного потока-2». По его словам, в настоящее время российский холдинг, пользуясь своей доминирующей позицией на газовом рынке Европы, не допускает на него других поставщиков за счёт демпинга цен, «поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник».

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составит более 1200 километров, его большая часть пройдёт по морскому дну. Введение в эксплуатацию запланировано до конца 2019 года.

Газпром и «Нафтогаз» судятся в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма с июня 2014 года. 5 марта российская компания направила коллегам из «Нафтогаза» официальное уведомление о старте процедуры расторжения контрактов.

Ожидается, что после 2019 года транспортировка газа через территорию Украины будет уменьшена в 6-8 раз.