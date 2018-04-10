В 2017 году из России были депортированы 137 тысяч мигрантов

Ольга Кириллова. За нарушение российского законодательства в 2017 году из страны было депортированы 137 тысяч мигрантов, заявила в эфире Радио « Комсомольская правда » начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России

«За систематические нарушения российских законов в прошлом году мы депортировали 137 тысяч мигрантов», — сообщила она. Кроме того, представитель МВД напомнила, что существует барьер на въезд в Российскую Федерацию и для тех иностранных граждан, кто уже покинул нашу страну, но раньше, в период пребывания на территории России, также попадался на нарушении законодательства.

«Согласно данным за 2017 год, права на въезд в нашу страну лишены ещё 210 тысяч человек», — пояснила она. Если же у такого мигранта осталась семья в России, уполномоченные органы рассматривают вопрос об открытии въезда для него, но лишь при условии обещания соблюдать российские законы.