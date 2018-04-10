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Косметический ремонт начался в подъездах Десеновского
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Косметический ремонт начался в подъездах Десеновского 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Комплекс работ по косметическому ремонту подъездов многоквартирных домов начали на территории Десеновского. Эту информацию 10 апреля сообщили в администрации поселения.
— В настоящее время специалисты проводят масштабные работы по косметическому ремонту в многоквартирных домах. По правилам подобные мероприятия необходимо организовывать каждые пять лет. Комплекс работ включит покраску стен, потолков, пола и входных групп, — рассказал сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Десеновское.
Он добавил, что работы проходят в четырех подъездах по адресам: микрорайон Центральный, Нововатутинский проспект, дома №10 и №8.
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