Косметический ремонт начался в подъездах Десеновского

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Комплекс работ по косметическому ремонту подъездов многоквартирных домов начали на территории Десеновского. Эту информацию 10 апреля сообщили в администрации поселения.

— В настоящее время специалисты проводят масштабные работы по косметическому ремонту в многоквартирных домах. По правилам подобные мероприятия необходимо организовывать каждые пять лет. Комплекс работ включит покраску стен, потолков, пола и входных групп, — рассказал сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Десеновское.

Он добавил, что работы проходят в четырех подъездах по адресам: микрорайон Центральный, Нововатутинский проспект, дома №10 и №8.