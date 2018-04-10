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Половину затрат на энергоэффективный капремонт вернут?
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Половину затрат на энергоэффективный капремонт вернут? 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья, Фонд содействия реформированию ЖКХ может компенсировать жильцам половину стоимости капремонта многоэтажки. Но при соблюдении определённых условий: жильцы должны сэкономить не менее 10% затрат на тепловую и электрическую энергию. К тому же дом должен быть не слишком новым (не «моложе» 5 лет) и не слишком старым — построенным не более 60 лет назад.
На сайте Минстроя России есть памятка по энергосберегающему ремонту. Однако пока желающих принять участие в этой программе в Ставропольском крае не нашлось.
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