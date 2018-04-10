Половину затрат на энергоэффективный капремонт вернут?

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья, Фонд содействия реформированию ЖКХ может компенсировать жильцам половину стоимости капремонта многоэтажки. Но при соблюдении определённых условий: жильцы должны сэкономить не менее 10% затрат на тепловую и электрическую энергию. К тому же дом должен быть не слишком новым (не «моложе» 5 лет) и не слишком старым — построенным не более 60 лет назад.