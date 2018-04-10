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Призыв 2018: Беременных жен саратовских новобранцев поддержат деньгами
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Призыв 2018: Беременных жен саратовских новобранцев поддержат деньгами 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
В пресс-центре правительства Саратовской области сегодня прошел брифинг, посвящённый призывной кампании.
Как сообщил и.о. начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Владимир Сидорук, около 20% призывников региона — с тяжёлым семейным положением. И они будут направляться в части на территории Саратовской области. Призывников, имеющих жён или больных родителей, не будут отправлять на службу далеко от дома.
Беременные подруги жизни новобранцев не останутся без поддержки — им положена единовременная выплата в размере 26,7 тысячи рублей.
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