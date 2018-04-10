Призыв 2018: Беременных жен саратовских новобранцев поддержат деньгами

В пресс-центре правительства Саратовской области сегодня прошел брифинг, посвящённый призывной кампании.

Как сообщил и.о. начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Владимир Сидорук, около 20% призывников региона — с тяжёлым семейным положением. И они будут направляться в части на территории Саратовской области. Призывников, имеющих жён или больных родителей, не будут отправлять на службу далеко от дома.

Беременные подруги жизни новобранцев не останутся без поддержки — им положена единовременная выплата в размере 26,7 тысячи рублей.