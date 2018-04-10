Познер о новых отношениях России и Запада: «Я бы не спешил с похоронными маршами»

Помощник президента Владислав Сурков предрек России несколько столетий геополитического одиночества. Такой прогноз он сделал в своей статье «Одиночество полукровки» для журнала «Россия в глобальной политике».

Автор термина «суверенная демократия» бегло прошелся по истории страны, заявив, что Россия 400 лет шла на Восток, потом еще 400 лет — на Запад, и вот теперь, после 2014 года, осознала, что путь у нее только свой.

С тем, что в отношениях России и Запада действительно начался принципиально новый этап, спорить сложно. Своими ощущениями от понимания этого факта делятся постоянные спикеры Business FM . Журналист Владимир Познер не спешит сгущать краски:

Владимир Познер советский и российский тележурналист, телеведущий «Когда произошел абсолютно гигантский сдвиг в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами , в момент, когда президент США Рейган говорил о Советском Союзе как об империи зла, которая закончит свой путь на пепелище, и когда казалось, что, может, даже скоро будет война, настолько прекратились все отношения, все обмены — и культурные, и даже спортивные, именно в этот момент произошло неожиданно для всех исключительной важности событие — встреча в Рейкьявике Горбачева и Рейгана, вслед за которой не сразу, но тем не менее закончилась „холодная война“. Хотя все предсказывали, что вообще будет полный ужас. Вспоминая это, — а я ведь в какой-то степени был участником того, что происходило тогда, — я бы не спешил с похоронными маршами».

Председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин призывает принять новую реальность и верит, что когда-то все вернется на круги своя:

Дмитрий Амелин председатель совета директоров группы компаний «Обухов» «Я как-то успокоился и уже давно всем людям вокруг себя — сотрудникам, друзьям и так далее — предлагаю это не называть никакой кризисной ситуацией, говорю о том, что это наша новая реальность и надо ее просто принять и в ней жить. Все зависит от ваших личностных отношений с вашими партнерами в Европе, на Западе — где бы то ни было. Если они нормальные и вы действительно не находитесь в списках, то проблем не должно быть. Другое дело, что, если вы или ваш бизнес попали в список, то, каким бы ни был ваш партнер, он не будет подставлять себя под удар, потому что для него это смерти подобно, и тут надо искать какие-то компромиссы. Даже можно поискать какие-то новые решения, новые контакты, новых партнеров и так далее. Если мы раньше смотрели в сторону Европы или еще куда-то дальше, то сейчас можно повернуть голову в другую сторону — Азия, Китай Индия . Когда-то все вернется на круги своя, мы все с вами прекрасно знаем, что жизнь — как зебра: белое, черное, белое, черное. Не надо приводить тот анекдот, что это все равно всего лишь одно место».

Президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган не исключает как серьезный кризис, так и то, что все уляжется:

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Вы знаете, как в старом анекдоте: ужас — да, но не ужас-ужас-ужас. Это то, что я вижу. Рубль — да, честно говоря, я думал, что он на 59-ти затормозит, но то, что будет 80, я не вижу, потому что у нас в экономике все более или менее нормально. Хотя санкции, которые сейчас к нам пришли, гораздо более серьезные, чем были раньше, и, в принципе, если будет продолжение, они могут спровоцировать серьезный кризис. Тут два сценария развития событий. Первый: в какой-то момент все успокоится, и гора родит мышь. Второй — гора родит гору».

С точки зрения бизнеса кто-то выиграет в новых условиях, а кто-то проиграет, говорит управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович

Алексей Голубович управляющий директор Arbat Capital «Фаза экономического цикла, где мы находимся, уже предкризисная, фондовый пузырь в мире будет сдуваться, и мы, конечно, пойдем вниз дальше. Как это влияет на конкретный бизнес конкретной компании в стране? Кто-то выиграет, потому что возникнут новые возможности для импортозамещения, какие-то компании, типа того же » Норильского никеля », выиграют от снижения курса рубля, где-то мы потеряем в экспорте, но в целом это само по себе не катастрофа, а самое главное, это дает шанс на проведение реформ, которые много лет не проводились. Наверное, это главный положительный результат всех этих неприятностей. Они заставят экономику, власть реформироваться. А как это персонально влияет на отдельных предпринимателей — у кого где активы, так и влияет. Если активы в России в той отрасли, которая страдает от санкций, это плохо, а если в пищевой или химической промышленности, то хорошо, потому что есть возможность дешевле покупать активы у тех, кому они не нужны, включая, может быть, иностранцев, и при доступе к кредитным ресурсам даже расти».

Основатель компании «Дымов» Вадим Дымов подстраивается под новую реальность:

Вадим Дымов основатель ГК «Дымов» «Никаких чудес нет, ничего хорошего нет. Я просто прикидываю новую реальность и как-то пытаюсь под нее гнуться. Ничего никуда не собираюсь переносить, просто учитываю эти обстоятельства и просто делаю поправки. Думаю, не я один этим занимаюсь».

Первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев пока не испытывал каких-либо неприятных последствий от наступления новой реальности:

Олег Сысуев первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка «Я очень часто пересекаю границу вследствие каких-то моих интересов и необходимостей, в том числе в Лондон и обратно. Я не почувствовал никаких негативных реакций по отношению к себе, к членам моей семьи, к моим интересам и так далее».

Российский фондовый рынок 9 апреля потерял более 800 млрд рублей капитализации. О новом пакете санкций США стало известно еще 6 апреля. Потери понесли не только компании, но и богатейшие люди России, которые в совокупности, по данным Bloomberg, лишились примерно 16 млрд долларов.