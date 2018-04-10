«Убытки будут очень большие»: адвокат — о санкциях против бизнеса РФ

В таком положении Rusal оказалась после введения новых антироссийских санкций. 6 апреля Минфин США опубликовал список из 26 физических лиц и 15 юридических лиц, в отношении которых принимаются жёсткие ограничения.

Под ударом оказался не только Олег Дерипаска, но и, например, миллиардер Виктор Вексельберг , чья компания «Ренова» сократила долю в швейцарском производителе оборудования Sulzer ниже контрольных 50%.

Новые санкции сказались и на курсе национальной валюты, которая 10 апреля упала до уровня 62 рубля за доллар. Такое падение произошло впервые с декабря 2016 года.

Между тем российские власти в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-премьера Аркадия Дворковича пообещали помочь попавшим под санкции миллиардерам. СМИ сообщили о планах по созданию на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский на Дальнем Востоке двух территорий со специальным режимом и признаками офшора, куда бизнесмены из санкционного списка смогут перенести свои иностранные структуры.

Sobesednik.ru попросил управляющего партнёра коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимира Старинского предсказать последствия введения новых антироссийских санкций:

— Речь идёт не о новых санкциях, а о распространении действия мер, которые были введены еще в 2014 году, на новые компании и физических лиц. Исходя из предыдущего опыта, можно говорить о том, что на обычных граждан санкции никакого влияния не окажут. Больше всего от санкций, думаю, пострадает компания «Русал», владельцем которой является Олег Дерипаска. Это связано с тем, что компания тесно сотрудничала с США: в прошлом году она поставила в США алюминий на общую сумму почти в 1,5 миллиарда долларов. Это уже привело к сильному падению акций компании.

Конечно, сейчас все попавшие под санкции компании будут искать новых контрагентов. Скорее всего, со временем негативный эффект от санкций удастся минимизировать за счёт выхода на новые рынки. Однако убытки будут очень большие, так как США — стратегически важный партнёр в экономических отношениях, и отказ от сотрудничества дорого обойдётся российским компаниям, — заявил Владимир Старинский.