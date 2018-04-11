Опрос: А вас санкции против олигархов порадовали?

Как санкции США против олигархов повлияют на обычных россиян, Sobesednik.ru обсудил с экспертами и известными людьми.

США ввели дополнительные санкции против богатейших российских бизнесменов, высших чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. За что в список попали отечественные олигархи и как это повлияет на всех нас?

— Никогда не завидовал богатым. Это довольно условное состояние: сегодня ты богатый, а завтра — бедный. Конечно, среди фигурантов списка «Форбс» есть жадные воры, но не все там негодяи. Я знаю немало людей, обладающих невероятной щедростью. Ну а за рубежом они хранят деньги, потому что какой-нибудь наш банк в любой момент возьмет и кинет. Санкции носят деструктивный характер. Они вредят российским предприятиям, а значит, экономике и всем гражданам. Меня они радовать не могут.

Алёна Попова, правозащитник:

— На миллионы россиян, находящихся в состоянии нищеты, эти американские санкции не направлены. Они введены персонально против людей, приближенных к политическому режиму. Которые за счет этого приватизировали все доходы в стране. Другой вопрос — не захотят ли власти компенсировать финансовые потери олигархов за счет народа?

— Солидаризация Кремля с фигурантами списка может быть негативно воспринята общественным мнением. Олигархов жители России не любят, а имущественное расслоение между богатыми и бедными считают главной проблемой страны.

Дмитрий Гудков // Фото: Global Look Press

— Все олигархи уже давно в одной лодке с Кремлем. Они ведь потому и олигархи, а не бизнесмены, что замазаны по самый последний доллар отношениями с властью. Им поздно спрашивать: «А где здесь плен?» Идти на дно будут вместе, поедая друг друга. Сейчас растащат Дерипаску, завтра какого-нибудь Вексельберга, в конце останется только Игорь Иванович. И остается лишь один вопрос: что закончится раньше — граждане России или деньги у Сечина?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.