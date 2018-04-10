Известная модель попросилась замуж

Девушка даже отрепетировала свадебную проходку.

Мужчинам стоит напрячься, ведь у них есть шанс женить на себе известную красотку. О том, что уж замуж невтерпеж, на своей страничке в Instagram намекнула Ксения Бурда. Девушка даже отрепетировала свадебную проходку по лестнице. Правда, вместо шикарного платья на ней — белое одеяло. Но Ксения выглядит настолько мило, что все мужчины уж точно захотят побороться за право сделать предложение модели.

«Когда меня уже замуж выдадим?», — написала Ксения под видео.

Публикация от Kseniia Burda @kbwomen (@kseniiaburda)

3 Апр 2018 в 7:39 PDT Естественно, желающих даже в комментариях нашлось немало. Девушки размышляли, кто из звезд подошел бы в качестве мужа для модели, мужчины же предлагали свою кандидатуры, а особенно мотивированные даже уговаривали девушку срочно прилететь к ним в город, чтобы официально оформить отношения.

Нашлись и завистники. А точнее, завистницы, которые не упустили шанса задеть девушку. Но красотка к критике давно привыкла и никак не отреагировала на хейтеров. Там же девушки снова начали гадать, сколько же лет Ксении: несмотря на то, что девушка известна в нескольких странах, никто не знает ее год рождения. Комментаторы утверждают, что модели уже больше 30 лет, хотя выглядит она не старше 25. Также мало чего известно и о личной жизни Ксении — правда, по информации в прессе, замужем они пока не была.

Ксения, кстати, не первая, кто решил публично намекнуть о мечтах выйти замуж. Недавно стало известно, что летом стартует проект, очень напоминающий «Холостяк», только героиней в нем будет Ольга Бузова . Звезда рассказала Wday.ru , что она мечтает влюбиться (продолжение читайте по ссылке).

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