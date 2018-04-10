В Узбекистане туристам рассказали об эпохе Амира Темура

В поселке Ходжа Илгор Кашкадарьинской области (там, где родился Амир Темур) все связано с именем великого полководца.

Здесь была проведена выездная сессия Международного пресс-клуба в мобильном формате на тему: «Ходжа Илгор: вновь обретенная история — новый туристический маршрут».

Узбекистан. Гости мероприятия смогли увидеть народные исторические игры и этнографические постановки, композиции, напоминающие период Амира Темура, сообщает Sputnik

Амир Темур или Тамерлан — среднеазиатский тюркский полководец и завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси.

Полководец, основатель империи Тимуридов (около 1370 год) со столицей в Самарканде. В Узбекистане почитается как национальный герой.

День рождения полководца отмечается в Узбекистане 9 апреля.

Историки отмечают, что Темур был не столько завоевателем и военачальником, сколько борцом за создание сильного централизованного государства, где все народы жили в мире и согласии. Он был мудрым правителем и покровительствовал науке, искусству и культуре. Кроме того, полководец стремился установить крепкие международные связи со своими соседями, в частности с Европой.

По мнению историка, Амир Темур был настоящим дипломатом и всячески поощрял установление дипломатических и экономических отношений между Востоком и Западом. При его дворе служило множество дипломатов, которые были самыми уважаемыми и почитаемыми в то время людьми.