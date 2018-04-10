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8 апреля в канун празднования Светлого Христова Воскресения факультетом переподготовки и повышения квалификации была организована паломническая экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь
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8 апреля в канун празднования Светлого Христова Воскресения факультетом переподготовки и повышения квалификации была организована паломническая экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь 

Управа района Коньково 59 минут назад
Фото: Управа района Коньково
Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь был основан в 1656 году Святейшим Патриархом Никоном. Слушатели группы повышения квалификации следователей по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации и группы повышения квалификации начальников управлений (отделов) по вопросам миграции, приехавшие на повышение квалификации в Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя со всей страны, ознакомились со святынями обители.
Центром паломнической экскурсии стал Воскресенский собор (храм Воскресения Христова), сооружённый по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме со всеми находящимися в нём святыми местами спасительных Страстей Господних. Также желающие смогли прикоснуться к Камню миропомазания, приклониться к Живоносному Гробу Господню, к месту обретения Животворящего Креста Господня.
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