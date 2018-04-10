Дубай по-казахски: безумная богатая архитектура столицы страны

Город Целиноград в те времена был обычной провинцией, где, как можно догадаться из названия, осваивали целину. После приобретения Казахстаном независимости городу было дано историческое название Акмола, а спустя несколько власти страны задумались о переносе сюда столицы.

Большим сторонником переноса столицы был и президент Нурсултан Назарбаев , и в итоге в декабре 1997 года Акмола стала столицей Казахстана и вскоре переименована в Астану

В столице создали особую экономическую зону, город начал расти небывалыми темпами, люди начали переезжать в столицу. Так, в 90-е годы население города было чуть больше 200 тысяч человек, сегодня оно уже превышает миллион жителей.

В центре современной Астане любят строить широкие проспекты, большие и блестящие здания.

Порой даже может показаться, что какой-то гигантский ребенок рассыпал ведро с блестками и поэтому теперь весь город блестит. Больше стекла, больше блеска! Центр города переполнен какой-то безумной архитектурой.

Здесь все и сразу. Здание в китайском стиле, здание «Москва», там же рядом есть еще и здание «Санкт-Петербург».

Казахстан позиционирует Астану как современный и бурно развивающийся город, сюда привозят иностранных гостей и проводят большие международные события. В 2017 году в Астане провели международную выставку EXPO 2017. Здесь этим событием очень гордятся.

Более 100 компаний приняли участие в Международном архитектурном конкурсе на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017.

Победителем стала компания из Чикаго Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Центральным объектом стала восьмиэтажная сфера «Нур Алем», а вокруг 14 зданий — павильонов стран-участниц.

В самом центре города воздвигнут огромный монумент Байтерек, символ переноса столицы в Астану и главный символ Казахстана. «Байтерек» своим расположением и композиционным строением выражает космогонические представления древних кочевников, по преданиям которых на стыке миров протекает Мировая река. На её берегу возвышается Дерево жизни — Байтерек, корнями удерживающее землю, а кроной подпирающее небо.

«Байтерек» означает молодое, крепкое, растущее дерево, символизирует собой государство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору и устремленность к будущему процветанию.

Высота монумента вместе с шаром — 105 метров, диаметр золотого шара — 22 метра.

Внутри золотого шара расположена смотровая площадка (абсолютно неудобная и бессмысленная), а также отпечаток руки президента Нурсултана Назарбаева.

Два золотых конуса! А потому что могут себе позволить!

Новая, построенная в 2004 году резиденция президента Казахстана сразу же попала в список самых красивых президентских дворцов мира. Дворец построен напротив монумента Байтерек на левом берегу реки Ишим.

Здание выполнено из монолитного бетона. Высота здания вместе со шпилем составляет 80 м. Облицовка фасада выполнена из итальянского мрамора толщиной от 20 до 40 см. Здание состоит из пяти надземных этажей. Общая площадь здания составляет 36720 квадратных метров.

Особенно красиво тут лунными ночами…

А это маленькая часть Дома Министерств, общая протяженность здания почти два километра!

Казахстан построил свой Дубай

Еще в центе Астана возвели огромный памятник яйцу. Официально памятник яйцу почему-то называют зданием Государственного архива Астаны.

Действительно красивые и крутые танцующие фонтаны.

Небоскребы в центре Астаны. Удивительно, как на первых этажах этих гигантских зданий располагаются традиционные рынки, чебуречные и нотариусы. Большинство апартаментов в этих небоскребах оборудованы под посуточную сдачу.

Вид из апартаментов на ночной город. Стройка в центре — будущее самое высокое здание Казахстана и Центральной Азии «Абу-Даби Плаза», к окончанию строительства планируется возвести 75 этажей высотой 382 метра. Строительство башни планировалось завершить в 2016 году. Такие дела.