В России пройдет онлайн-зачет по финансовой грамотности

С 10 по 21 апреля каждый желающий в онлайн-режиме сможет проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста. Такую возможность предоставит Всероссийский зачет по финансовой грамотности, организованный по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с Центральным банком Министерством финансов и Конструктором образовательных ресурсов.

Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, сообщает пресс-служба регулятора.

Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.

«Цель этого проекта — дать возможность каждому желающему повысить уровень своей финансовой грамотности самостоятельно, а самое главное — предоставить человеку все необходимые для этого ресурсы: ссылки на материалы, которые позволят это сделать в онлайн-режиме. Мы благодарны Банку России и Национальной открытой школе за то, что они откликнулись и поддержали эту инициативу», — сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что регулятор заинтересован в повышении грамотности потребителей финансовых услуг, поскольку это приведет к снижению числа ошибок и разочарований на финансовом рынке, будет способствовать росту его стабильности.

«Финансовая грамотность — это не просто сумма знаний, овладев которыми можно считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое применение умений и навыков для защиты своих сбережений, рационального и безопасного использования финансовых инструментов, приобретения тех или иных финансовых продуктов, которые помогут решить стоящие перед человеком задачи или приумножить имеющиеся средства», — сказал Михаил Мамута.

Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян ежегодным.