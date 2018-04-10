Москомархитектура создала 4 образца дизайн‑проектов размещения вывесок

Москомархитектура актуализировала образцы дизайн-проектов по четырем наиболее часто встречающимся обращениям предпринимателей, связанным с размещением вывесок в столице, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По поручению мэра Сергея Собянина , процедура согласования вывесок в Москве была максимально упрощена. В целях облегчения подготовки пакета документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Согласование дизайн-проекта размещения вывески», комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы были разработаны примеры дизайн-проектов, которые содержат сведения, необходимые для согласования информационных конструкций», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Как пояснила заместитель председателя комитета Татьяна Гук, данные образцы могут быть использованы для разработки дизайн-проекта для размещения информационных конструкций на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков, а также для размещения отдельно стоящей информационной конструкции. Кроме того, материалы выступят в качестве образца в случае необходимости внесения изменений в утвержденную архитектурно-художественную концепцию.

«Ранее существовал единый образец размещения информационных конструкций, для удобства предпринимателей было решено сделать отдельные примеры по четырем наиболее часто встречающимся обращениям», — отметила Гук.

Также в утвержденных образцах дизайн-проектов содержится информация, необходимая для согласования информационных конструкций на внешних поверхностях зданий, являющихся объектами культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия.

Например, есть определенные требования к фотографиям, которые предприниматель должен предоставить для получения государственной услуги. Фотомонтаж должен обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого места размещения вывески и прочих конструкций, размещаемых на внешних поверхностях здания. Не допускается, чтобы объект размещения заслонял, например, автотранспорт. Фотографии должны быть выполнены не более чем за два месяца до обращения за госуслугой.