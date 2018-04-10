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Активисты «Совести» вошли в горком сургутской КПРФ
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Активисты «Совести» вошли в горком сургутской КПРФ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Сургуте выбрали новых руководителей городского отделения КПРФ. В горком вошли активисты общественного движения «Совесть», известные своими радикальными высказываниями. Первым секретарем стал Сергей Чичканов, секретарем по организационной и кадровой работе — Андрей Калошин.
Как сообщает группа «КПРФ город Сургут» во ВКонтакте, новый состав городского комитета был утвержден 7 апреля на VIII отчетно-выборной конференции отделения.
Ранее активисты «Совести» заявляли о попытках давления со стороны сотрудников полиции и выступили с критикой начальника УМВД Сургута Ерохова. В июле 2016 года Сергею Чичканову было предъявлено обвинение по 282 статье с формулировкой «возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и социальной принадлежности к властным структурам — органам исполнительной власти — сотрудникам МВД Росии и в частности сотрудникам УМВД России по городу Сургуту».
Фото: КПРФ город Сургут/ВКонтакте
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