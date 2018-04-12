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Подобрана стартовая площадка для реновации в районе Восточный
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Подобрана стартовая площадка для реновации в районе Восточный 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает Агентство «Москва».
Площадка находится по адресу: поселок Восточный, участки 1 и 2. До этого в районе не было ни одной площадки для строительства по программе реновации.
Это одна из семи новых стартовых площадок, о которых ранее говорил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, семь новых площадок находятся в четырех округах: САО, СВАО, ВАО, ЮАО. Ранее одну площадку на Севанской улице исключили из списка из-за большого количества инженерных коммуникаций.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новая площадка находится в районе реновации, вблизи домов, включенных в программу. Также при выборе площадки учитывалась возможность квартальной застройки. Он добавил, что действующий перечень из 242 стартовых домов не является окончательным. Он будет меняться по итогам дополнительной проработки площадок.
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