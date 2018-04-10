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Танцы в стиле диско устроят в ЦСО в Путевом проезде
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Танцы в стиле диско устроят в ЦСО в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В среду, 11 апреля, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» проведут концертную программу «Танцуем диско». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.
— Волонтер нашего центра исполнит под минусовки самые известные и задорные песни в стиле диско, а посетители смогут потанцевать и зарядиться положительными эмоциями. Ждем всех! — уточнила Светлана Астапова.
Начало встречи в 13.30. Всех желающих ждут в ЦСО «Алтуфьевский» по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. (вт)
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