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Эксперт рассказала об изменениях в экзаменах на водительские права
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Эксперт рассказала об изменениях в экзаменах на водительские права 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Межрегиональной ассоциации автошкол рассказали, какие изменения могут быть в вопросах на экзаменах в автошколах.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в комментарии радио «Звезда» рассказала, какие изменения могут быть в экзаменах на водительские права.
«Мы отправили подробное письмо с анализом всех ошибок, которые необходимо устранить. … Включая такие серьезные, как правила наложения жгута — то, от чего реально может зависеть жизнь пострадавшего в первые минуты после ДТП. У медиков есть такое понятие «золотого часа», когда надо оказать помощь, чтобы человек потом мог получить профессиональную помощь прибывшей скорой», — сообщила Шутылева.
Ранее сообщалось, что письмо с предложением внести поправки в проверочные материалы было направлено в региональные подразделения инспекции.
Согласно предложению, в экзамене на водительские права могут быть изменены формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся медицинской части. К примеру, предлагается удалить из экзаменационных билетов вопрос о наложении жгута на перелом, и заменить его на оказание первой помощи при обморожении.
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