В Москве и Петербурге начали оформлять чеки по системе tax free

"Сегодня в 08.00 утра в шереметьевской таможне выпущен первый чек tax free. Всех поздравляю с запуском проекта. Всего за сегодняшний день было 50 чеков в Москве и 30 в Петербурге", — заявил журналистам Давыдов на конференции руководителей таможенных служб Европейского региона ВТамО в Сочи.