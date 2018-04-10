Пассажирский автотранспорт Ямала переоснащают системами ГЛОНАСС

На Ямале перевозчики переоснащают пассажирский транспорт навигационным оборудованием с учётом новых требований правительства РФ . Кабинет министров России утвердил правила оснащения транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и опасных грузов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Теперь транспорт должен оснащаться только аппаратурой, имеющей сертификат технического соответствия таможенного союза, с сим-картами АО «ГЛОНАСС».

С 13 апреля изменится и метод передачи данных. Каждые 30 секунд новый оператор системы — «ЭРА-ГЛОНАСС» будет передавать данные о координатах, курсе и скорости движения транспортного средства в Ространснадзор . Для передачи данных используют обновлённый протокол. Изменения призваны повысить безопасность перевозок и контроль за деятельностью перевозчиков.

Транспортные средства, которые оснащались спутниковым оборудованием до 13 апреля 2018 года, необходимо проверить на возможность идентификации в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». На официальном сайте АО «ГЛОНАСС» опубликован список аппаратуры, которая прошла тестирование и для дальнейшей работы её обновления не требуется: http://aoglonass.ru/files/docs/spisok_modelej_apparatury_sputnikovoj_navigacii.pdf.

На Ямале зарегистрировано 640 транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках. Это автобусы как муниципальных автотранспортных предприятий, так и частных перевозчиков. Из них 635 автомобилей оснащены спутниковой навигационной аппаратурой. Практически весь автобусный парк региона уже работает с ГЛОНАСС, сейчас оснащаются новым оборудованием автобусы, поступившие в округ в прошлом году, остальной транспорт проходит тестирование и адаптацию к новым требованиям. Перевозчики используют систему «ГЛОНАСС» уже более пяти лет и за это время оснастили навигационным оборудованием весь автобусный парк.