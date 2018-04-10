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Жители Южного Бутова смогут проверить свою грамотность
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Жители Южного Бутова смогут проверить свою грамотность 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
14 апреля в 14.00 москвичей снова приглашают проверить свою грамотность. У жителей района Южное Бутово тоже будет такая возможность.
В библиотеке № 195, 14 апреля в 14.00 пройдёт ставший традиционным тотальный диктант. Автором текста для «Тотального диктанта — 2018» в этот раз будет российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина.
Чтобы принять участие в мероприятии необходимо пройти регистрацию, она уже идёт по адресу: https://totaldict.ru/
Фото взято: https://vesti22.tv/sites/default/files/news/tetradi.jpg
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