В Кургане состоится митинг против строительства мусороперерабатывающего предприятия рядом с Шуховским полигоном ТБО в Кетовском районе. Инициаторы акции настаивают на том, что завод мощностью почти 300 тысяч тонн в год не должен располагаться всего в десятке километров от города. Об этом пишет URA.RU.
Один из организаторов митинга, депутат гордумы от КПРФ Яков Сидоров сообщил изданию, что провести протестную акцию разрешили в мэрии. На нее смогут выйти до 200 человек, количество участников согласовано «с запасом».
По словам Сидорова, близким соседством мусороперерабатывающего предприятия и города озабочены в думе — ранее депутаты возмутились, что их не допускают к работе по подготовке концессионного соглашения по созданию системы обращения с отходами.
Митинг начнется в 11:00 в воскресенье, 15 апреля, у кинотеатра «Россия».