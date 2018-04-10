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На посетителя бара, устроившего дебош в Олонце, надели наручники
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

На посетителя бара, устроившего дебош в Олонце, надели наручники 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
По словам администрации заведения, мужчина сломал столы и разбил фужеры.
Сообщение о том, что пьяный мужчина мешает персоналу и посетителям бара в Олонце. Поступило на пульт дежурного в минувшие выходные. Прибыв на место группа задержания вневедомственной охраны обнаружила нетрезвого 44-летнего мужчину, который шатался и плохо ориентировался в пространстве. Со слов администрации ночного заведения, мужчина разбил пару фужеров и сломал несколько столов.
Как сообщили в Росгвардии, при виде стражей правопорядка мужчина повел себя неадекватно и не реагировал на законные требования сотрудников ведомства, а также оказал неповиновение. Чтобы успокоить посетителя, пришлось надевать наручники. Затем задержанного передали для разбирательства полицейским.
По материалам: ptzgovorit.ru
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