На посетителя бара, устроившего дебош в Олонце, надели наручники

По словам администрации заведения, мужчина сломал столы и разбил фужеры.

Сообщение о том, что пьяный мужчина мешает персоналу и посетителям бара в Олонце . Поступило на пульт дежурного в минувшие выходные. Прибыв на место группа задержания вневедомственной охраны обнаружила нетрезвого 44-летнего мужчину, который шатался и плохо ориентировался в пространстве. Со слов администрации ночного заведения, мужчина разбил пару фужеров и сломал несколько столов.

Как сообщили в Росгвардии, при виде стражей правопорядка мужчина повел себя неадекватно и не реагировал на законные требования сотрудников ведомства, а также оказал неповиновение. Чтобы успокоить посетителя, пришлось надевать наручники. Затем задержанного передали для разбирательства полицейским.