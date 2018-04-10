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Костромской «Ростелеком» завершил работы по подготовке к весеннему паводку
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Костромской «Ростелеком» завершил работы по подготовке к весеннему паводку 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В этом году он ожидается с середины апреля.
Связисты филиала компании организовали круглосуточное взаимодействие с управлениями гражданской защиты, противопаводковыми комиссиями всех районах Костромской области.
«Для быстрого устранения аварий проведена проверка готовности экипажей подвижного узла связи к их оперативному развертыванию в чрезвычайной ситуации. Более 50 специалистов «Ростелекома» успешно прошли тренировку. Ко встрече «большой воды» сделан запас необходимых материалов и усилен контроль в районах, которые находятся в «зоне риска», — заместитель Директора филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман СЕРЕБРЯКОВ.
Уточнены схемы оповещения в случае аварийных ситуаций, подготовлены резервные источники питания на объектах связи. Введен особый режим контроля за исправностью телефонных линий и средств связи на всех гидропостах и метеостанциях.
Следует отметить, что «Ростелеком» ежегодно проводит серьезную подготовительную работу в преддверии весеннего паводка, чтобы ни один район региона не остался в информационной изоляции. Благодаря костромским связистам на территории Костромской области построено более 2,5 тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Современные телекоммуникационные услуги пришли в самые отдаленные населенные пункты области. Теперь сельские жители наравне с городским населением могут пользоваться высокоскоростным интернетом, надежной телефонной связью, интерактивным телевидением, с возможностью смотреть 229 каналов.
Вне зависимости от погоды и прогнозов синоптиков, «Ростелеком» готов к самому худшему сценарию развития паводка. И не допустит повреждения на линиях связи. Каждый специалист знает четко свою задачу. Неслучайно, МЧС России по Костромской области дает высокую оценку действиям аварийно-восстановительных бригад связи «Ростелекома» в ходе учений и проверок.
В настоящее время определены 30 городов и районов, где есть риск паводкового подтопления, в их число в их число входят Нерехтский, Солигалический, Нейский, Чухломской и Шарьинский районы.
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