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Мои деньги с краю: почему западное общество не отреагирует на политику США по Сирии и России, объяснил политолог
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Мои деньги с краю: почему западное общество не отреагирует на политику США по Сирии и России, объяснил политолог 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
В рамках текущего конфликта между Россией и США, который сейчас вовсю разворачивается в Сирии и грозит перейти в горячую фазу, нам не стоит рассчитывать на позицию гражданского общества западных стран — считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Западное общество молчит по поводу текущего ухудшения отношений с Россией
Интересно, что текущая агрессивная кампания Запада по Сирии, которая построена на откровенной лжи и дезинформации, не встречает какой-либо реакции со стороны гражданского общества западных государств. Мы не видим ни массовых протестов, ни каких-либо жестких политических заявлений, в результате чего, ситуация беспрепятственно переходит к горячей фазе.
Например, в США вооруженные силы перешли на уровень DEFCON 3, который предполагает боеготовность ВВС в течение 15 минут, что свидетельствует о том, что Пентагон действительно рассматривает вариант нападения на Сирию.
Уже очевидно, что это приведет к ответу со стороны России, в результате чего, такая политика может поставить мир на грань ядерной войны, а это уже не частный военно-политический конфликт между Москвой и Вашингтоном, а проблема для всего мира. И что видим, на Западе даже выступления вроде заявления лидера британских лейбористов Джереми Корбина о том, что расследование инцидента в Гуте должно проходить под контролем ОЗХО, выглядит маргинально и почти никем особенно не поддерживается.
«На самом деле, в обществе вообще не бывает протестов по поводу внешней политики», — констатирует Брутер.
Люди Запада думают, что текущий конфликт их не касается
Конечно, у нас в памяти всплывают картины массовых демонстраций на Западе, но все они строились, либо на базе какого-то внутреннего бэкграунда или международных движений, как в случае с теми же протестами во Франции 1968 года.
В США никто не выступал против Карибского кризиса, если не брать какие-то маргинальные организации, зато были протесты против войны во Вьетнаме, причиной которых были огромные потери и усталость общества от этой войны, которую американцы все не могли выиграть. А если причин для недовольства нет, то и общество молчит, как это и имеет место сегодня.
«Тем более, колониальные империи Великобритании и Франции на протяжении порядка 300 лет не просто угнетали, а уничтожали население подконтрольных им территорий. И что, разве мы когда-либо слышали, чтобы французы против этого противостояли — такие нотки появились в связи с Алжиром, но это было связано с большими потерями французской стороны», — заключает Брутер.
Соответственно, здесь не нужно пенять на западную пропаганду, которая, безусловно, сегодня гипертрофирует образ России, выполняя, тем самым, вполне конкретный заказ. Просто все это нагнетание истерии в отношениях с Россией никак не влияет на качество жизни американцев, британцев и французов, а также пока не ставит кардинальных вопросов об их безопасности.
Западных людей интересует только их личное положение
«Французы начали, в свое время, возмущаться только тогда, когда их, а не туземцев стали убивать в Алжире и в Индокитае, и в этом случае — точно такая же проблема. Западные люди не чувствуют, что все это касается их», — констатирует Брутер.
По словам Владимир Ильича, люди стран коллективного Запада никогда не протестуют против того, что улучшает их уровень материального благосостояния при ухудшении жизни у всех остальных, как это происходит сегодня в рамках сирийского кризиса.
«Западные люди по природе своей крайне завистливы, жадны — это и есть признак буржуазии. И это не какая-либо пропаганда или хотя бы сгущение красок — просто они всегда были именно такие. На сегодня демократия и СМИ позволяют немного ретушировать этот вопрос, но на практике люди стран коллективного Запада всегда мыслили примерно так», — резюмирует Брутер.
Как считает эксперт, люди Запада выступают только за то, чтобы им было хорошо, а остальным как получится, поэтому нам не стоит рассчитывать на то, что общественные настроения остановят там текущую эскалацию отношений с Россией.
Западных людей может заставить одуматься только жесткий ответ России
Так было и во времена Советского Союза, хотя тогда у Москвы было гораздо больше инструментов влияния на западную политику, поскольку была блоковая система, а в каждой западной стране существовала собственная коммунистическая партия, причем во Франции, а также в Италии она представляла собой мощный и действительно влиятельный политический инструмент.
Например, социалист Франсуа Миттеран в 1981 году смог прийти к власти только благодаря поддержке местных коммунистов, а сегодня все политические силы, поддерживающие сотрудничество с Россией, выведены на Западе за пределы политического поля, как это произошло с «Народным фронтом» во Франции и с «Левыми» и «Альтернативой для Германии» в ФРГ.
Во многом это происходит потому, что в западном обществе сегодня в принципе не существует подобного запроса.
«Что касается угрозы войны с Россией в Сирии, то здесь нужно понимать одну циничную вещь, что в этом вопросе западные люди отреагируют только на угрозу собственного уничтожения. Если они будут точно знать, что Россия в случае чего их накажет или даже уничтожит, то они будут вести себя в диалоге с нами совершенно по-другому», — заключает Брутер.
Так что, дело здесь не в том, что западные люди боятся мнимой агрессивной политики России, а наоборот — там уверены, что Москва пойдет в своем противостоянии с Западом на попятную, и не будет проводить свой жесткий курс до конца.
«Пока на Западе считают, что они сильнее, там будут вести себя так, как того хотят», — констатирует Брутер.
Собственно, текущую ситуацию можно назвать проверкой России на прочность, и в том случае, если Россия данный экзамен пройдет, то в следующий раз в западном обществе, наверняка, появится существенное недовольство подобной внешнеполитической линией.
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