4 года тюрьмы грозит жителю Балтийска за экстремизм

4 года тюрьмы грозит жителю Балтийска за экстремистский комментарий в соцсети. Мужчина, несмотря на собранные доказательства и проведенные экспертизы, свою вину не признает, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета

Опасный запись балтиец разместил еще два года назад, комментируя новость на одном из популярных региональных ресурсов.

«Размещенный мужчиной комментарий по своему содержанию был направлен на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц определенной национальной принадлежности», — говорят в следственном комитете.

Калининградцев призывают быть терпимыми ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств.