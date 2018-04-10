Заключенным колонии в Адыгее пытались передать мобильные телефоны 

В ИК-2 УФСИН России по Адыгее пресечена попытка доставки запрещенных предметов
«Три мобильных телефона, спрятанные ухищренным способом в пакете с продуктами питания, были обнаружены и изъяты сотрудниками учреждения при досмотре передачи, предназначавшейся осужденному, отбывающему наказание в исправительном учреждении», рассказали в пресс-службе УФСИН по Адыгее.
Передачу для сына в колонию привезла 40-летняя жительница г. Майкопа.
По факту изъятия запрещенных предметов оформлен протокол о привлечении правонарушительницы к административной ответственности по ст.19.2 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. Собранные материалы направлены в суд для принятия судебного решения.