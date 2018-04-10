Ещё
Милонов готов отдать свою машину на борьбу с проституцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Милонов готов отдать свою машину на борьбу с проституцией 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН заявил, что готов отдать свою машину на борьбу с проституцией. Он также заявил, что проституток нужно переквалифицировать в доярок. А мужчинам ставить в паспорт штамп о том, что они пользовались услугами проституток, и чтобы им не давали кредиты и водительские права.
«Каждая проститутка — это отличный работник сельскохозяйственной отрасли», — считает Милонов.
Милонов ранее предложил создать полицию нравов в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Депутат также готов во время своего отпуска на безвозмездной основе возглавить эту структуру.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Новости за ночь: Санкции против «правящей элиты» РФ объявят в пятницу За «РусАл» ответит «Боинг» Компания Дерипаски заявила о возможном дефолте из-за санкций
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля133
Набиуллина прокомментировала падение рубля315
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста57
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков410
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД123
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение