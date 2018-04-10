Милонов готов отдать свою машину на борьбу с проституцией

Депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН заявил, что готов отдать свою машину на борьбу с проституцией. Он также заявил, что проституток нужно переквалифицировать в доярок. А мужчинам ставить в паспорт штамп о том, что они пользовались услугами проституток, и чтобы им не давали кредиты и водительские права.

«Каждая проститутка — это отличный работник сельскохозяйственной отрасли», — считает Милонов.

Милонов ранее предложил создать полицию нравов в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Депутат также готов во время своего отпуска на безвозмездной основе возглавить эту структуру.