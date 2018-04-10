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Знаменитый производитель мебели выпустил свою первую беспроводную колонку
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Знаменитый производитель мебели выпустил свою первую беспроводную колонку 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Самый известный в мире производитель мебели — нидерландская компания IKEA -представила свою первую беспроводную колонку под названием Eneby. Новинку можно приобрести в двух вариантах размера — 20,3х20,3 и 30,5х30,5 см. Доступны версии с пластиком чёрного или белого цвета и чёрной или серой тканью из полиэстера. Колонка оснащена отдельными высоко— и низкочастотными динамиками.
Имеется функция автоматического выключения в случае простоя, что поможет продлить время автономной службы. Также можно дополнительно приобрести набор батарей, которые позволят слушать музыку без подзарядки в течение 10 часов. К колонке можно подсоединить до восьми Bluetooth-устройств. Также имеется 3,5-миллиметровый разъем для проводного подключения. Модель меньшего размера оценена в $49, большего — в $89.
Источник: IKEA
Фото: IKEA Опрос: У вас есть беспроводная акустика? Да Нет Собираюсь приобрести Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Представлена беспроводная гарнитура Motorola Stream
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