Знаменитый производитель мебели выпустил свою первую беспроводную колонку

Самый известный в мире производитель мебели — нидерландская компания IKEA -представила свою первую беспроводную колонку под названием Eneby. Новинку можно приобрести в двух вариантах размера — 20,3х20,3 и 30,5х30,5 см. Доступны версии с пластиком чёрного или белого цвета и чёрной или серой тканью из полиэстера. Колонка оснащена отдельными высоко— и низкочастотными динамиками.

Имеется функция автоматического выключения в случае простоя, что поможет продлить время автономной службы. Также можно дополнительно приобрести набор батарей, которые позволят слушать музыку без подзарядки в течение 10 часов. К колонке можно подсоединить до восьми Bluetooth-устройств. Также имеется 3,5-миллиметровый разъем для проводного подключения. Модель меньшего размера оценена в $49, большего — в $89.

Источник: IKEA

Фото: IKEA Опрос: У вас есть беспроводная акустика? Да Нет Собираюсь приобрести Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Представлена беспроводная гарнитура Motorola Stream

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