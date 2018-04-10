Крым в 2014-2018 годах получил около 170 млн рублей на развитие культуры из бюджета РФ

"Крым [после воссоединения с РФ ] полноценно интегрировался в государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. В рамках реализации программы в 2014-2018 годах нашей республике выделено из федерального бюджета субсидий на общую сумму более 168 млн рублей", — сказал Аксенов.

По его словам, такие меры поддержки со стороны РФ помогли Крыму «осуществить первоочередные работы по многим направлениям государственной культурной политики».

"Подключены к сети Интернет муниципальные библиотеки, укомплектованы и обновлены книжные фонды, укреплена материально-техническая база муниципальных домов культуры и детских школ искусств. Лучшим муниципальным учреждениям культуры на селе и их работникам оказана государственная поддержка. Оснащены новым техническим оборудованием детские кукольные театры", — сказал глава республики.

Он также сообщил, что после воссоединения полуострова с Россией «впервые за последние 40-60 лет в Крыму были проведены капитальные ремонты клубов и библиотек, театров и учебных заведений за счет средств республиканского бюджета на сумму более 270 млн рублей».