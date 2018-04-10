Екатерина Варнава обеспокоилась вопросом защиты окружающей среды

Известная телеведущая Екатерина Варнава обратила внимание на необычный флешмоб в Инстаграме — девушки, живущие за границей, рассказывали, что их бесит в новой стране.

"Страны разные.. но почему-то большинство подняло тему мусора. Какие-то страны не жалеют сил и средств… вокруг клиническая чистота… а другие — просто кидают все, что уже не нужно на улице и будь что будет", — заметила телеведущая. Варнава рассказала, что поддерживает идею разделения мусора, ведь она помогает заботиться об экологии.

Девушка заметила, что подобную систему пытались ввести в России , но она требует от каждого человека ответственности. «Да, понимаю, в нашей стране это сложно ввести… народ не понимает как это „разделять мусор в разные контейнеры“, а потом из этого еще что-то делать», — подвела итог Екатерина.

Артистка обратила внимание на то, что многие россияне принимают инициативу, как «дикость», но она считает, что все смогут быстро приспособиться к новым требованиям, если они будут официально введены.