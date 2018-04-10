Екатерина Волкова с мужем на архивном свадебном фото выглядят словно мать и сын

Екатерине Волковой сейчас 36 лет. Известность ей принесла роль Веры из телесериала «Воронины». Восемь лет назад актриса вышла замуж за танцора Андрея Карпова . У супругов подрастает дочь Елизавета. Артистка активно ведет свою страничку в соцсети и делится с поклонниками последними новостями из своей жизни. Вчера она отметила годовщину со дня свадьбы со своим супругом.

"8 или 9 лет? 8 официально, а 9 как мы встретились. Ты человек сюрприз и умеющий их делать. Даже сегодня я получила ромашки, которые появляются только в июне. Люблю тебя, моя забота, мой тыл, мое счастье и порой моя нервотрепка", — написала она и опубликовала архивное свадебное фото. В кадре Екатерина позирует в элегантном белом платье, а ее возлюбленный в белой рубашке и черном костюме. Поклонники были поражены тому, что актриса практически не изменилась за восемь лет, а вот ее избранник стал выглядеть мужественнее.

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Некоторые пользователи отметили, что на снимке Волкова и ее супруг выглядят словно мама и сын. «Как мама с сыном», «Это мать и сын?», «Правда, он так молодо выглядит!», «Вы совсем не изменились, а муж возмужал», — прокомментировали фото подписчики. Сейчас Андрей носит бороду, поэтому выглядит более мужественно. Поклонники считают, что Екатерина и ее избранник очень красивая пара, хоть супруг и моложе актрисы на четыре года.

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