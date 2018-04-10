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14 и 21 апреля на территории нашего района будут проходить общегородские субботники
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

14 и 21 апреля на территории нашего района будут проходить общегородские субботники 

Управа Тропарево-Никулино 1 час назад
Уважаемые жители района Тропарево-Никулино!
14 и 21 апреля на территории нашего района будут проходить общегородские субботники.
Приглашаем Вас принять участие в благоустройстве дворовых территорий района!
Вместе с Вами мы сделаем наш район ухоженным и чистым.
14 апреля 2018 года состоится районный субботник по адресу:
Мкр. Никулино-1, ул. Академика Анохина, вл. 2  начало в 10-00 часов. 21 апреля 2018 года состоится районный субботник по адресу:
ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.7 корп.6.
(Сквер у магазина Польская мода),
начало субботника в 10-00 часов.
Управа Тропарево-Никулино: последние новости
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