14 и 21 апреля на территории нашего района будут проходить общегородские субботники

Уважаемые жители района Тропарево-Никулино!

14 и 21 апреля на территории нашего района будут проходить общегородские субботники.

Приглашаем Вас принять участие в благоустройстве дворовых территорий района!

Вместе с Вами мы сделаем наш район ухоженным и чистым.

14 апреля 2018 года состоится районный субботник по адресу:

Мкр. Никулино-1, ул. Академика Анохина, вл. 2 начало в 10-00 часов. 21 апреля 2018 года состоится районный субботник по адресу:

ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.7 корп.6.

(Сквер у магазина Польская мода),

начало субботника в 10-00 часов.