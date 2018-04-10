Ещё
Как аккредитовать автомобиль на время ЧМ-2018 и получить доступ к «запретным зонам» (инструкция от «Нижегородской правды»)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Как аккредитовать автомобиль на время ЧМ-2018 и получить доступ к «запретным зонам» (инструкция от «Нижегородской правды») 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Сегодня на сайте nizhny2018.ru будет опубликована интерактивная карта, на которой будут обозначены улицы и дома, жителям которых необходимо будет оформить аккредитацию, а точнее специальный пропуск. Он даёт право проезда личного и коммерческого транспорта на территорию вокруг стадиона «Нижний Новгород», к арене и к площадке проведения фестиваля болельщиков FIFA™ в определенные даты.
Где получить пропуск?
Чтобы получить пропуск, дающее право проезда ТС каждый заявитель или организация должен подать заявку в сервисный центр любым удобным образом:
в электронном виде, через форму на сайте www.nizhny2018.ru в разделе «Аккредитация» с 10 апреля 2018 года;
в пунктах выдачи транспортных пропусков по следующим адресам с 15 апреля 2018 года:
ТЦ «Аврора» 1 этаж — ул. Советска, 12 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков)
ТРК «Небо» цокольный этаж — ул. Большая Покровская, 82 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков)
Для Вашего удобства, на получение транспортных пропусков работают дополнительные пункты:
ФОК «Мещерский» 1 этаж — ул. Карла Маркса, 21 (работает только на выдачу пропусков)
Администрации Нижегородского района 1 этаж — ул. Пискунова, 1 (работает только на выдачу пропусков)
Для подачи заявки на получение пропуска заявитель должен предъявить один из следующих документов:
Пропускная система транспорта для жителей Мещеры потребуется только в дни матчей на стадионе — это 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля — всего шесть дней. Доступ пешеходов будет осуществляться в свободном режиме, и аккредитация для физических лиц не требуется.
Какие документы нужны для оформления?
Для лиц, проживающих, владеющих объектами недвижимости:
Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРИП;
Договор аренды, с отметкой о регистрации в ЕГРН заключенный не позднее 1 апреля 2018 года;
Паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года);
Паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации;
Для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность:
Выписка из ЕГРЮЛ — в случае, если юридический адрес совпадает с фактическим;
Договор аренды помещения заключенный не позднее 1 апреля 2018 года (с платежными поручениями, подтверждающими факт перевода денежных средств в счет данного договора).
Для получения пропуска, дающего право проезда, собственник ТС или его представитель должны лично явиться в сервисный центр по аккредитации с документом удостоверяющим личность.
Выданный пропуск дает право проезда в границы соответствующих территорий только для автомобиля, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена.
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородцев научат краудфандингу – способу коллективного финансирования проектов за счет добровольных взносов Проект «Безопасные и качественные дороги» приведет к нормативному состоянию дорог «УмаТурман», Олег Газманов и Paul Oakenfold. Опубликован список артистов, которые выступят на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля135
Набиуллина прокомментировала падение рубля314
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста61
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков408
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД122
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение