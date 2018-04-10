Как аккредитовать автомобиль на время ЧМ-2018 и получить доступ к «запретным зонам» (инструкция от «Нижегородской правды»)

Сегодня на сайте nizhny2018.ru будет опубликована интерактивная карта, на которой будут обозначены улицы и дома, жителям которых необходимо будет оформить аккредитацию, а точнее специальный пропуск. Он даёт право проезда личного и коммерческого транспорта на территорию вокруг стадиона «Нижний Новгород», к арене и к площадке проведения фестиваля болельщиков FIFA™ в определенные даты.

Где получить пропуск?

Чтобы получить пропуск, дающее право проезда ТС каждый заявитель или организация должен подать заявку в сервисный центр любым удобным образом:

в электронном виде, через форму на сайте www.nizhny2018.ru в разделе «Аккредитация» с 10 апреля 2018 года;

в пунктах выдачи транспортных пропусков по следующим адресам с 15 апреля 2018 года:

ТЦ «Аврора» 1 этаж — ул. Советска, 12 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков)

ТРК «Небо» цокольный этаж — ул. Большая Покровская, 82 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков)

Для Вашего удобства, на получение транспортных пропусков работают дополнительные пункты:

ФОК «Мещерский» 1 этаж — ул. Карла Маркса, 21 (работает только на выдачу пропусков)

Администрации Нижегородского района 1 этаж — ул. Пискунова, 1 (работает только на выдачу пропусков)

Для подачи заявки на получение пропуска заявитель должен предъявить один из следующих документов:

Пропускная система транспорта для жителей Мещеры потребуется только в дни матчей на стадионе — это 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля — всего шесть дней. Доступ пешеходов будет осуществляться в свободном режиме, и аккредитация для физических лиц не требуется.

Какие документы нужны для оформления?

Для лиц, проживающих, владеющих объектами недвижимости:

Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРИП;

Договор аренды, с отметкой о регистрации в ЕГРН заключенный не позднее 1 апреля 2018 года;

Паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года);

Паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации;

Для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность:

Выписка из ЕГРЮЛ — в случае, если юридический адрес совпадает с фактическим;

Договор аренды помещения заключенный не позднее 1 апреля 2018 года (с платежными поручениями, подтверждающими факт перевода денежных средств в счет данного договора).

Для получения пропуска, дающего право проезда, собственник ТС или его представитель должны лично явиться в сервисный центр по аккредитации с документом удостоверяющим личность.

Выданный пропуск дает право проезда в границы соответствующих территорий только для автомобиля, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена.