Как аккредитовать автомобиль на время ЧМ-2018 и получить доступ к «запретным зонам» (инструкция от «Нижегородской правды») 

Сегодня на сайте nizhny2018.ru будет опубликована интерактивная карта, на которой будут обозначены улицы и дома, жителям которых необходимо будет оформить аккредитацию, а точнее специальный пропуск. Он даёт право проезда личного и коммерческого транспорта на территорию вокруг стадиона «Нижний Новгород», к арене и к площадке проведения фестиваля болельщиков FIFA™ в определенные даты.
Где получить пропуск?
Чтобы получить пропуск, дающее право проезда ТС каждый заявитель или организация должен подать заявку в сервисный центр любым удобным образом:
в электронном виде, через форму на сайте www.nizhny2018.ru в разделе «Аккредитация» с 10 апреля 2018 года;
в пунктах выдачи транспортных пропусков по следующим адресам с 15 апреля 2018 года:
ТЦ «Аврора» 1 этаж — ул. Советска, 12 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков)
ТРК «Небо» цокольный этаж — ул. Большая Покровская, 82 (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков)
Для Вашего удобства, на получение транспортных пропусков работают дополнительные пункты:
ФОК «Мещерский» 1 этаж — ул. Карла Маркса, 21 (работает только на выдачу пропусков)
Администрации Нижегородского района 1 этаж — ул. Пискунова, 1 (работает только на выдачу пропусков)
Для подачи заявки на получение пропуска заявитель должен предъявить один из следующих документов:
Пропускная система транспорта для жителей Мещеры потребуется только в дни матчей на стадионе — это 18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля — всего шесть дней. Доступ пешеходов будет осуществляться в свободном режиме, и аккредитация для физических лиц не требуется.
Какие документы нужны для оформления?
Для лиц, проживающих, владеющих объектами недвижимости:
Свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРИП;
Договор аренды, с отметкой о регистрации в ЕГРН заключенный не позднее 1 апреля 2018 года;
Паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее 1 апреля 2018 года);
Паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации;
Для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность:
Выписка из ЕГРЮЛ — в случае, если юридический адрес совпадает с фактическим;
Договор аренды помещения заключенный не позднее 1 апреля 2018 года (с платежными поручениями, подтверждающими факт перевода денежных средств в счет данного договора).
Для получения пропуска, дающего право проезда, собственник ТС или его представитель должны лично явиться в сервисный центр по аккредитации с документом удостоверяющим личность.
Выданный пропуск дает право проезда в границы соответствующих территорий только для автомобиля, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена.