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В Пензе приступили к мелкоямочному ремонту дорог по ул. Саранская и Огородная
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В Пензе приступили к мелкоямочному ремонту дорог по ул. Саранская и Огородная 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе дорожные службы приступили к мелкоямочному ремонту дорожного полотна по улицам Саранская, Каракозова, Огородная, Чапаева.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в Железнодорожном районе 10 апреля активно ведутся работы по уборке мусора, ворошению снега и сколу наледи на внутридворовых территориях многоквартирных домов по улицам Дзержинского, Луначарского, Антонова, Коннозаводская, Спартаковская, Казанская, Ново-Казанская, Измайлова, Фабричная, Суворова, Егорова, Саранская, Чапаева, Долгорукова, Кл. Цеткин, Дружбы и др.
Специалисты МУП «Пензадормост» вышли в составе санитарного патруля по улицам Суворова, Московская, Чехова, Урицкого, Долгова, Парковая, Автономная. В течение дня моются стены автопавильонов по улицам Антонова, Измайлова, Парковая, Тарханова.
Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» работают в скверах, расположенных по улицам Володарского, Октябрьской, Дружбы.
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