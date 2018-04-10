«Газпром» будет наращивать долгосрочные поставки в Европу

"Наши объемы будут возрастать, так что вопрос обеспечения Европы достаточно ясен", — сказал он на Азиатском экономическом форуме (АЭФ) в Боао (Южный Китай). «У нас есть для этого ресурсы, и, как и последние 50 лет, мы будем обеспечивать долгосрочные контракты, которые заключены с европейскими странами — на 20, 25, 30 лет вперед».

Зубков отметил, что собственные запасы газа у европейских стран сокращаются. «Поэтому мы строим новые газопроводы — „Северный поток-2“, „Турецкий поток“, — добавил он.

Он напомнил, что энергетический рынок ЕС сформирован достаточно полно, и „Газпром“ стабильно поставлял и продолжит поставлять туда затребованные ресурсы.

9 апреля Зубков был избран одним из 19 членов совета директоров АЭФ в Боао.