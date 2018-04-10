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«Газпром» будет наращивать долгосрочные поставки в Европу
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

«Газпром» будет наращивать долгосрочные поставки в Европу 

ТАСС 1 час назад
БОАО /Китай/, 10 апреля. /ТАСС/. "Газпром" намерен стабильно наращивать поставки энергоресурсов в страны Европы в долгосрочной перспективе, заявил во вторник председатель совета директоров компании Виктор Зубков.
"Наши объемы будут возрастать, так что вопрос обеспечения Европы достаточно ясен", — сказал он на Азиатском экономическом форуме (АЭФ) в Боао (Южный Китай). «У нас есть для этого ресурсы, и, как и последние 50 лет, мы будем обеспечивать долгосрочные контракты, которые заключены с европейскими странами — на 20, 25, 30 лет вперед».
Зубков отметил, что собственные запасы газа у европейских стран сокращаются. «Поэтому мы строим новые газопроводы — „Северный поток-2“, „Турецкий поток“, — добавил он.
Он напомнил, что энергетический рынок ЕС сформирован достаточно полно, и „Газпром“ стабильно поставлял и продолжит поставлять туда затребованные ресурсы.
9 апреля Зубков был избран одним из 19 членов совета директоров АЭФ в Боао.
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