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Минкультуры: региональное законодательство о культуре следует гармонизировать с федеральным
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Минкультуры: региональное законодательство о культуре следует гармонизировать с федеральным 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Законодательство регионов страны о культуре отстаёт от федерального законодательства, которое стремительно меняется, заявил 10 апреля заместитель министра культуры Александр Журавский.
Слова чиновника прозвучали в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвящённых региональному опыту реализации культурной политики.
«Проведён анализ ситуации в 85 регионах страны. В 51 регионе есть законы о культуре, и большая часть из них приняты ранее 2010 года, они не гармонизированы с федеральным законодательством и надо после принятия нового закона о культуре провести большую работу по упорядочиванию регионального законодательства», — сказал замминистра культуры.
По его словам, в 24 регионах разработаны стратегии развития культуры, в двух регионах ещё только разрабатываются, и в 9 субъектах Федерации они откорректированы после того, как были утверждены основы государственной культурной политики.
«В 26 регионах есть свои стратегии театрального дела, в 41 регионе действуют координационные органы для решения межведомственных вопросов. Культура — это межотраслевая сфера, а не отрасль», — заявил Журавский.
Он подчеркнул, что в 73 регионах готовятся ежегодные доклады о состоянии культуры, но только в 30 они носят системный и комплексный характер.
Замминистра выразил надежду, что развитию культуры в регионах поможет законопроект о меценатстве, который уже прошёл первое чтение в Госдуме. Соавтором этой инициативы выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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