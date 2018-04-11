Орешкин рассказал, на что повлияет долгосрочное ослабление рубля

Ослабление рубля может ускорить инфляцию в России , если оно будет долгосрочным и устойчивым. Об этом рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин

"Если будет долгосрочным и устойчивым", — ответил он на вопрос о влиянии ослабления рубля на инфляцию. При этом он отметил, что ослабление рубля будет учтено при подготовке макропрогноза на 2018-2021 годы.

"В прогнозе учитывается все", — передает слова министра ТАСС Минэкономразвития планирует подготовить макропрогноз в течение апреля.