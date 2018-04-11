Орешкин рассказал, на что повлияет долгосрочное ослабление рубля 

Ослабление рубля может ускорить инфляцию в России, если оно будет долгосрочным и устойчивым. Об этом рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Если будет долгосрочным и устойчивым", — ответил он на вопрос о влиянии ослабления рубля на инфляцию. При этом он отметил, что ослабление рубля будет учтено при подготовке макропрогноза на 2018-2021 годы.
"В прогнозе учитывается все", — передает слова министра ТАСС. Минэкономразвития планирует подготовить макропрогноз в течение апреля.
С 9 апреля наблюдается резкое ослабление рубля по отношению к основным валютам. Курс доллара превысил 65 рублей, а евро 80 рублей. Ранее, 6 апреля доллар стоил 57,5 рублей, а евро 70,5 рублей. Рост валют связан с введением санкций США против России.