Управление сельского хозяйства Псковской области установило ставки субсидий для развития молочного скотоводства 

Приказ издан в рамках исполнения постановления «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности в молочном котоводстве», изданное администрацией области в 2009 году. В соответствии с документацией, ставка субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку коровьего молока (сортовое) сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составит один рубль на килограмм, из них 0,93 рубля из федерального бюджета, 0,07 — из регионального. Соответствующие субсидии на козье молоко составят 4 рубля на килограмм, из них 3,72 рубля из федерального бюджета, 0,28 — из регионального. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».