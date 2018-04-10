В Ясеневе отметили День птиц

Москве главной площадкой праздника пернатых стал экоцентр «Битцевский лес». В рамках праздника ученики школ Ясенева и Конькова приняли участие в различных конкурсах, викторинах и мастер-классах.

Ребята занимались плетением фигурок птиц из газет и участвовали в конкурсе по изготовлению кормушек и скворечников, в котором наши учащиеся заняли два призовых места. Кроме того, каждый ребенок смог сфотографироваться с хищными пернатыми. В завершении праздника организаторы угостили школьников кашей из походной кухни.

Напомним, что в Москве и на прилегающих территориях обитают более 300 видов птиц, многие из которых нуждаются в защите. Теперь ребята из ЮЗАО хорошо знают, как правильно ухаживать за крылатыми друзьями человека.

Справка: Международный день птиц ежегодно отмечают 1 апреля — именно тогда в 1906 году была подписана Международная конвенция по охране птиц, целью которой является сохранение численности диких пернатых и разнообразия их видов. Во всем мире проводятся мероприятия, приуроченные к этому дню.