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«Мяч на нашей стороне»: Андрей Травников о строительстве метро
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«Мяч на нашей стороне»: Андрей Травников о строительстве метро 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сегодня, 10 апреля, во время встречи руководителя региона с журналистами прозвучал вопрос о новой информации по перспективам продолжения строительства метро в Новосибирске.
«Мяч на нашей стороне — на стороне города, — сказал Андрей Травников. — Нам необходимо актуализировать проектно-сметную документацию. Пройти экспертизу, потому что это является основным условием для принятия решения о включении этого объекта в федеральную программу для выделения финансирования. Указания Президента РФ о новосибирском метро направлены в адрес вице-премьера Дмитрия Николаевича Козака. Мы с ним встречались и уже обсуждали. После того как мы подтвердим готовность проектно-сметной документации, Дмитрий Козак готов организовать соответствующее совещание по рассмотрению дальнейших действий».
Напомним, что 9 марта 2018 года врио губернатора Андрей Травников провел выездное совещание по вопросам развития Новосибирского метрополитена и проекта «Городская электричка». Руководитель региона подчеркнул, что к 1 июня необходимо подготовить актуализацию проектно-сметной документации. Такая документация для Дзержинской линии была разработана четыре года назад.
СПРАВКА
8 февраля 2018 года во время рабочей поездки в Новосибирск Президент РФ Владимир Путин поддержал строительство крупных социально значимых объектов, в том числе и строительство новых станций Новосибирского метрополитена, о чем сообщал VN.ru.
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