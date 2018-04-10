«Мяч на нашей стороне»: Андрей Травников о строительстве метро

Сегодня, 10 апреля, во время встречи руководителя региона с журналистами прозвучал вопрос о новой информации по перспективам продолжения строительства метро в Новосибирске

«Мяч на нашей стороне — на стороне города, — сказал Андрей Травников . — Нам необходимо актуализировать проектно-сметную документацию. Пройти экспертизу, потому что это является основным условием для принятия решения о включении этого объекта в федеральную программу для выделения финансирования. Указания Президента РФ о новосибирском метро направлены в адрес вице-премьера Дмитрия Николаевича Козака . Мы с ним встречались и уже обсуждали. После того как мы подтвердим готовность проектно-сметной документации, Дмитрий Козак готов организовать соответствующее совещание по рассмотрению дальнейших действий».

Напомним, что 9 марта 2018 года врио губернатора Андрей Травников провел выездное совещание по вопросам развития Новосибирского метрополитена и проекта «Городская электричка». Руководитель региона подчеркнул, что к 1 июня необходимо подготовить актуализацию проектно-сметной документации. Такая документация для Дзержинской линии была разработана четыре года назад.

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