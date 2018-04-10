900 ларьков и киосков планируют снести в Челябинске к саммиту ШОС

Демонтаж незаконно установленных ларьков и киосков продолжается в Челябинске , до 2020 года необходимо снести ещё около 900 объектов, об этом рассказал начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев, сообщает пресс-служба челябинской городской Думы

«После принятия в конце прошлого года депутатами Челябинской городской Думы соответствующего решения мы смогли демонтировать более 400 незаконных ларьков и киосков. Демонтаж идет не так быстро, как хотелось бы, но в ежедневном режиме. Работы много, но к саммиту ШОС справимся», — рассказал Березуев. Он также отметил, что чиновники учли замечания уполномоченного по защите прав предпринимателей и исключили из причин сноса объектов критерий «нецелесообразность размещения» как недостаточно объективный.

Во время заседания депутаты также обсудили изменения порядка оформления документов для размещения нестационарных торговых объектов. В частности, планируется увеличить срок размещения торгово-остановочных комплексов на гостевых маршрутах с 4 лет 11 месяцев до 7 лет, а также упростить процедуру заключения договоров с владельцами нестационарных объектов. Отмечается, что при проведении земельных аукционов будут учитывать специфику каждого киоска — приоритет предоставят тем, кто несёт социальную нагрузку.