Эксперт исключил «случайные действия» Британии в ситуации с выпиской Юлии Скрипаль

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT сообщения о том, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы, а также что она, по данным СМИ, была доставлена в «безопасное место».

«В этом деле нужны новые подробности и нюансы, к нему нужно поддерживать медийный интерес. Поэтому и вбрасываются такие факты, без анализа их рациональности. Предполагать, что по мнению британцев является безопасным место сложно. Это, например, может быть та лаборатория Портон-Даун, которая находится, по счастливой случайности, недалеко и защищена как военный объект. Дочь Скрипаля для них — ключевой свидетель и она должна дать публичные показания, которые, совершенно точно, будут обвинять Россию . В связи с этим к ней повышенное внимание. Дальнейший сценарий написан давно и тут нет случайных действий, всё подчинено логике», — подытожил эксперт.

По словам Асафова, «анализировать действия, происходящие вокруг предполагаемого отравления Скрипалей становится всё сложнее и сложнее».

«Напомню, что когда только стали поступать первые сведения об этом эпизоде, в Солсбери развернули штаб, где 300 военнослужащих в костюмах химзащиты собирали улики с отравленных лавок и очень токсичных столиков в пиццерии, а рядом с ними стояли смелые полицейские без костюмов. Ещё тогда ветераны спецслужб говорили, что всё действие, вполне возможно, несёт в себе цель создать новую личность Скрипалю, чтобы он мог эффективно работать на британскую разведку… Сейчас мы видим, что версия с новой личностью и с системой защиты свидетелей стала основной. Все эти перевозы в безопасное место в подобную логику как раз укладываются», — рассказал он.

Как отметил политолог, все дальнейшие действия, заявления и факты по этому делу будут содержать исключительно антироссийских характер.

Ранее СМИ писали, что Юлия Скрипаль была доставлена в «безопасное место» после выписки из больницы.

Врач больницы в Солсбери подтвердила, что Скрипаль выписана из больницы.